Новосибирск, 23 января, 2025, 10:52 — ИА Регнум. Учёные из Новосибирска разработали новые модели беспилотников «Касатка» и «Микроб», применяемых в военных целях. Об этом сообщает Telegram-канал движения «Народный фронт».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Касатка» поднимается на высоту до 2 км и передаёт сигнал на 50 км, выполняя роль ретранслятора. Дрон помогает настроить точное управление другими беспилотниками, которым мешают внешние застройки и деревья.

Кроме того, «Касатка» также служит ложной целью для вражеских средств противовоздушной обороны.

«Микроб» используется как камикадзе в горячих точках. Его применяют штурмовые подразделения и спецназ. Разработчики оснастили беспилотник искусственным интеллектом, помогающим преодолевать действие вражеских средств радиоэлектронной борьбы. «Микроб» способен догнать цель, двигаясь с большой скоростью и перегрузками.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января представитель «Народного фронта» и разработчик Александр Грязнов заявил, что в зоне СВО успешно применяют 3 тыс. БПЛА «Микроб». Он рассказал, что одно подразделение, применив 40 этих дронов, уже уничтожило технику украинской армии, стоимость которой превышает затраты на все производённые «Микробы».

Грязнов расскзал, что на разных участках фронта нужно устанавливать разные приёмо-передающие устройства. Беспилотники должны сохранять подвижность и их не следует перегружать дополнительными.