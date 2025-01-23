Вашингтон, 23 января, 2025, 10:35 — ИА Регнум. У президента США Дональда Трампа в арсенале нет существенных рычагов давления на Россию или Украину, невзирая на все поставленные им ультиматумы. Об этом написала газета 22 января The Hill.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее американский лидер призвал Россию завершить спецоперацию, в случае отказа пригрозив введением новых санкций в отношении российского экспорта. При этом президент США добавил, что якобы любит русский народ и не преследует цели навредить России.

«Я думаю, что реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — огромных рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте», — процитировало издание директора по демократической устойчивости в Центре анализа европейской политики Сэма Грина.

Сама газета отметила, что Трамп усилил критику в адрес президента России Владимира Путина, приправляя её лестью для демонстрации политики «мира через силу» в попытках решить украинский вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 21 января газета The Wall Street Journal написала, что Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться завершения конфликта на Украине в течение 100 дней. При этом почти никто, особенно в России, не верит, что политик сможет выполнить поручение, отмечалось в материале.

Депутат Государственной думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал решение Трампа говорить с Россией на языке ультиматумов тупиковой стратегией. Он допустил, что американский политик пока не определился с дальнейшими действиями в украинском вопросе, но угрозы санкциями ничего не дадут.

При этом первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что необходимо изучить условия предложений Трампа по завершению конфликта на Украине. Он напомнил, что в контексте возникшего кризиса речь никогда не шла о территории, она шла о людях и их праве сохранять свою идентичность.