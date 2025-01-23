Курск, 23 января, 2025, 10:42 — ИА Регнум. Российские мотострелки группировки войск «Север» продемонстрировали трофеи, захваченные в освобождённом от Вооружённых сил Украины (ВСУ) Русском Поречном Курской области. Кадры оружия показали 23 января в пресс-службе Минобороны РФ.

Кадр из видео

При освобождении населённого пункта российские бойцы захватили ручные гранаты, произведённые в США, Германии и Бельгии, включая американскую M67 и немецкую DM-51A2. Кроме того, удалось заполучить два американских пулемёта M240, шведский одноразовый гранатомёт АТ-4 и украинский аналог автоматического станкового гранатомёта США — Мк-19 с боеприпасами.

«Мотострелки каждый день успешно ведут боевые действия против украинских вооружённых формирований. Военнослужащие выполняют задачи как по штурму, так и по закреплению освобожденных территории. В ходе боевых действий бойцы, оттесняя противника, захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ», — говорится в заявлении.

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Как передавало ИА Регнум, 23 января экипажи российского вертолёта Ми-35М уничтожили живую силу и опорный пункт украинских формирований в курском приграничье. После нанесения ударов вертолётчики выполнили противоракетное маневрирование, авиационный наводчик подтвердил успешное уничтожение целей.

Днём ранее ВС РФ за сутки уничтожили шесть пунктов управления БПЛА ВСУ в Курской области. МО РФ подсчитало и другие потери ВСУ, которые за 22 января составили более 390 военных, четыре танка, бронетранспортёр, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномёта, станция радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники, а также два склада боеприпасов.

Отмечается, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 54 тыс. военных, 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 бронетранспортёров, 1601 боевую бронированную машину, 1586 автомобилей.