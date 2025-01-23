Ереван, 23 января, 2025, 10:32 — ИА Регнум. Возможность разморозки членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2025 году является маловероятной. Об этом говорится в опубликованном 23 января докладе армянской Службы внешней разведки (СВР) о военно-политической ситуации в регионе.

Алексей Куденко/РИА Новости

В документе утверждается, что якобы «неспособность» организации реагировать на проблемы Южного Кавказа, что является уставными целями ОДКБ, в текущем году скорее всего не изменится.

«Считаем маловероятным, что в 2025 году основания замораживания членства Армении в ОДКБ исчезнут», — говорится в нём.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 декабря 2024 года заявил, что республика не вернётся в ОДКБ, потому что точка невозврата ею уже пересечена. По его словам, разница в восприятии Москвы и Еревана ситуации с ОДКБ делает практически невозможным возвращение республики в организацию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 декабря отметил, что Армения уже фактически вышла из ОДКБ. Он добавил, что Ереван сделает это юридически после отмашки из Вашингтона.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 января заявил, что Пашинян после жёстких заявлений Алиева может вспомнить о членстве страны в ОДКБ. Он также посоветовал Еревану обратиться напрямую в Евросоюз, который любит «помогать кандидатам в рай деньгами и оружием».