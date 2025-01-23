Киев, 23 января, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Армия России нанесла третью с минувшего вечера серию ударов по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Киевской области. Об этом 23 января сообщило издание «Военное обозрение».

Стрингер/РИА Новости

В материале уточнили, что первые налёты беспилотников на военные объекты и складские помещения зафиксировали вечером 22 января, вторая волна была в ночь на четверг. При этом Министерство обороны РФ не давало официальных комментариев по данной информации.

«На данный момент известно о том, что в ходе третьей волны с помощью различных средств огневого поражения ущерб наносится объектам противника в Киеве и Киевской области», — отметили военкоры.

Они уточнили, что в украинских СМИ есть информация о прилётах на Борщаговке, дронах около Василькова и Голосеевского района. Российской армии удалось уничтожить несколько единиц военной техники с личным составом недалеко от Купянска. Помимо этого, ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ в Черкасской области. Есть данные о том, что Вооружённые силы РФ обстреляли аэродром воздушных сил Украины.

Ранее, 22 января, подразделения российской армии ударили по складам ракетно-артиллерийского вооружения, дронов и горюче-смазочных материалов ВСУ. В течение последних суток ВС России нанесли удары по скоплениям сил и техники противника в 136 районах.

Тогда же Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения опорного пункта ВСУ, расположенного на красноармейском направлении. Удар по нему нанёс расчёт самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» ВС России.