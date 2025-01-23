Гагра, Абхазия, 23 января, 2025, 10:21 — ИА Регнум. Три человека погибли при обвале грунта в Гагре. Об этом сообщил Sputnik со ссылкой на МЧС по Гагрскому району.

Александр Шламов/Sputnik/РИА Новости

По информации ведомства, местный житель нанял технику и рабочих для рытья водоотвода близ вокзала на Сухумском шоссе.

21 января он с двумя знакомыми спустился в траншею проверить, как были выполнены работы. В этот момент земля обрушилась на людей.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и смогли достать из-под завалов мужчин без признаков жизни. Факт смерти констатировали медики районной больницы.

Как сообщало ИА Регнум, в июне прошлого года два человека погибли и один пропал без вести из-за оползня на юго-востоке Швейцарии. Оползень был вызван проливными дождями, обрушившимися на регион.