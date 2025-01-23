Белгород, 23 января, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Украинская армия в течение суток атаковала Белгородскую область 48 дронами. Об этом 23 января заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

Губернатор также сообщил, что ВСУ выпустили по региону 64 боеприпаса.

Он уточнил, что 15 беспилотников ВСУ запустили по Белгородскому району. Из них 11 были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Повреждения получили частное домовладение и газовая труба.

Ещё шесть дронов украинская армия применила для ударов по Борисовскому району. Три БПЛА уничтожены силами ПВО. Два сельхозпредприятия получили повреждения.

Атаки трёх дронов ВСУ зафиксированы за сутки в Валуйках, ещё четыре БПЛА нанесли удары по Волоконовскому району.

«В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущено 26 боеприпасов в ходе семи обстрелов и совершены атаки восемью БПЛА», — сообщил Гладков.

Он уточнил, что пять частных домов пострадали. Повреждение получила линия электропередачи.

Атакам украинских дронов также подверглись Шебекино и Краснояружский район. На территории предприятия в Шебекино повреждены складское помещение и два транспортных средства.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков 22 января проинформировал о том, что за сутки украинская армия выпустила по Белгородской области 72 беспилотника и 74 боеприпаса. В результате атаки пострадали четверо мирных жителей, включая ребёнка.

За ночь 23 января российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре украинских беспилотных летательных аппарата.