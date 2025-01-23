Вашингтон, 23 января, 2025, 10:24 — ИА Регнум. Новый президент Дональд Трамп в последнее время усилил критику в адрес президента России Владимира Путина, пытаясь смягчать её лестью для демонстрации политики «мира через силу» в вопросе украинского конфликта. Об этом 22 января написала американская газета The Hill.

Global Look Press/CNP/AdMedia

«Эти заявления — первый залп в попытках Трампа показать, что его политика «мира через силу» может положить конец крупнейшему сухопутному [конфликту] в Европе почти за столетие», — говорится в публикации.

При этом директор программы «Демократическая устойчивость» Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Сэм Грин отметил в беседе с изданием, что, если новый президент США хочет оказать давление на Россию, то ему потребуется единство с Европой. Однако это будет трудно сделать, если Трамп выполнит своё обещание ввести высокие пошлины на товары из ЕС.

«Я думаю, что реальность такова, что у Трампа, как и у США в целом, нет больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января президент США пригрозил России новыми санкциями в отношении её экспорта, если Москва не остановит проведение спецоперации. Трамп заявил, что украинский конфликт может закончиться лёгким или сложным путём. При этом он добавил, что якобы любит русский народ и не преследует цели навредить РФ.

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев 23 января назвал тупиковой и ошибочной стратегию Трампа, решившего говорить с Россией на языке ультиматумов. По мнению Ивлева, новый глава Белого дома не знает, что делать в этой ситуации.

Президент России Владимир Путин 20 января заявил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном по кризису на Украине, однако эти переговоры должны быть направлены на долгосрочный мир, а не на короткое перемирие. При этом также необходимо устранить причины, которые привели к конфликту.