Москва, 23 января, 2025, 09:57 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп выбрал ошибочную и тупиковую стратегию, когда решил говорить с Россией на языке ультиматумов. Об этом 23 января заявил депутат Государственной думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

По словам депутата, сейчас в заявлениях Трампа проглядывает некая имитация открытости, откровенности и угроз вместо серьёзных позиций, сформулированных президентом России Владимиром Путиным в поздравлении в день церемонии инаугурации американского лидера.

«Похоже, Трамп не знает, что делать. А угрожать нам ультиматумами, пугать нас тарифами — это пустой разговор, и он не для России. Если Трамп решил говорить с Россией языком ультиматумов, то он избрал ошибочную и тупиковую стратегию», — привело его слова «РИА Новости».

Ивлев добавил, что пока высказывания нового американского лидера схожи с ситуацией в бейсболе, когда игра ещё не началась, а игрок уже бросил мяч мимо страйк-зоны и его не засчитали, а команда в итоге получила штраф.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января Трамп пригрозил РФ новыми санкциями в отношении российского экспорта, если Москва не прекратит спецоперацию. Глава Белого дома отметил, что конфликт на Украине может завершиться лёгким или сложным путём. При этом президент США добавил, что якобы любит русский народ и не преследует цели навредить России.

Позднее в этот же день депутат Госдумы (партия «Единая Россия») и член комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал угрозы Трампа в адрес РФ. Он подчеркнул, что с Россией бессмысленно разговаривать языком силы.

Российский лидер 20 января отметил, что РФ готова вести переговоры с США по урегулированию кризиса на Украине, но такой диалог должен быть направлен не на небольшое перемирие, а на долгосрочный мир. Кроме того, требуется устранить причины, приведшие к конфликту, и учесть законные интересы России.