Москва, 23 января, 2025, 09:40 — ИА Регнум. Международная обстановка в 2025 году спокойной не будет. Об этом 23 января заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Гавриил Григоров/РИА Новости Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

«Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

Нарышкин уточнил, что в данный момент происходит переход от однополярного к новому и более справедливому миропорядку и у этого очень непростого процесса имеются собственные риски.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января старший научный сотрудник китайского института «Тайхэ» Ван Цзайбан заявил, что слова нового президента США Дональда Трампа о присоединении к его стране Гренландии и Канады, а также о Панамском канале — это свидетельство заката американской гегемонии в мире. По словам эксперта, Трамп с командой таким образом пытаются «повернуть вспять колесо истории», видя угрозу гегемонии США и то, что тенденцию развития многополярного мира остановить невозможно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 января заявил, что Запад хочет сохранить своё положение в мире и не намерен честно конкурировать, из-за чего скользит по наклонной плоскости, пытаясь перекрыть путь конкурентам. Глава МИД РФ добавил, что сейчас самый разгар битвы, в которой «те, кому устав ООН не писан», пытаются противодействовать становлению многополярного мира.