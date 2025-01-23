Глава СВР предупредил о неспокойной международной обстановке в 2025 году
Москва, 23 января, 2025, 09:40 — ИА Регнум. Международная обстановка в 2025 году спокойной не будет. Об этом 23 января заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки», — рассказал он в интервью «РИА Новости».
Нарышкин уточнил, что в данный момент происходит переход от однополярного к новому и более справедливому миропорядку и у этого очень непростого процесса имеются собственные риски.
Как сообщало ИА Регнум, 12 января старший научный сотрудник китайского института «Тайхэ» Ван Цзайбан заявил, что слова нового президента США Дональда Трампа о присоединении к его стране Гренландии и Канады, а также о Панамском канале — это свидетельство заката американской гегемонии в мире. По словам эксперта, Трамп с командой таким образом пытаются «повернуть вспять колесо истории», видя угрозу гегемонии США и то, что тенденцию развития многополярного мира остановить невозможно.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 января заявил, что Запад хочет сохранить своё положение в мире и не намерен честно конкурировать, из-за чего скользит по наклонной плоскости, пытаясь перекрыть путь конкурентам. Глава МИД РФ добавил, что сейчас самый разгар битвы, в которой «те, кому устав ООН не писан», пытаются противодействовать становлению многополярного мира.