Киев, 23 января, 2025, 09:26 — ИА Регнум. Киев перестал видеть смысл в ударах с помощью беспилотных летательных аппаратов по территории России. Об этом 22 января сообщил британский портал UnHerd со ссылкой на разведку Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

«Хотя такие удары, несомненно, мешают экономике <…>, сомнительно, что они смогут стать для Москвы достаточно болезненными, чтобы заставить её отчаянно хромать в переговорную комнату», — говорится в публикации.

По словам автора материала, Россия так быстро восстанавливает повреждённые украинскими дронами объекты, что ситуация не перерастает в «экзистенциальный кризис». При этом для самого киевского режима эти атаки почти ничего не меняют, так как он полностью полагается на поставки Западом ракет и введение новых антироссийских санкций.

Как передавало ИА Регнум, 22 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки украинские формирования нанесли удары по семи районам в регионе, запустив по ним 72 дрона. В результате этого четверо мирных жителей получили ранения.

Ранее в Минобороны рассказали, что в ночь на 22 января силы противовоздушной обороны армии России ликвидировали и уничтожили восемь украинских БПЛА. Шесть дронов из этого числа сбили в небе над Ростовской областью и ещё по одному — над Курской и Воронежской областями.