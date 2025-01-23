Фарнборо , Великобритания, 23 января, 2025, 09:36 — ИА Регнум. После прекращения боевых действий на Украине Запад начнёт подготовку к новому конфликту с Россией. Об этом сообщила газета The Times.

ИА Регнум

Высокопоставленные британские офицеры полагают нецелесообразным решение американского президента Дональда Трампа договориться с Россией о прекращения боевых действий на Украине. Как только Вашингтон и Москва договорятся, начнётся гонка по подготовке армий «к следующему конфликту», отмечают авторы публикации.

Выступая на военной конференции в Фарнборо, командующий британской полевой армии генерал-лейтенант Майк Элвисс заявил, что после окончания боёв на Украине «произойдёт возрождение и восстановление России».

«Это будет гонка за переориентацию и восстановление конвенциональных средств сдерживания в эпоху стратегической конфронтации», — заявил он.

Как отметил командующий корпусом быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенант Рэйф Вуддисс, российские военные «в следующий раз» будут «гораздо лучше готовы» к вооружённому противостоянию. По его мнению, российская армия показала способность адаптироваться к изменениям на поле боя.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января после инаугурации Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Одной из тем переговоров станет урегулирование ситуации на Украине.

Путин 20 января заявил, что Москва готова к переговорам по Украине с Вашингтоном. Для прекращения украинского кризиса должны быть устранены первопричины его возникновения, переговоры должны обеспечить заключение долгосрочного мира, а не краткосрочного перемирия, подчеркнул президент России.