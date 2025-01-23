В РФ появилась альтернатива банковским вкладам с доходностью до 24% годовых
Москва, 23 января, 2025, 09:14 — ИА Регнум. Ставки по народным облигациям на сегодняшний день превысили ставки по обычным банковским вкладам. Об этом 22 января сообщила «Российская газета».
Отмечается, что, по данным Банка России, средняя ставка по рублёвым вкладам в январе составила 21,7% годовых, в то время как на портале «Финуслуги» доступны для покупки народные облигации топливного оператора ПАО «ЕвроТранс» со ставкой 24%. При этом народные облигации Томской области со ставкой 23%, размещённые перед Новым годом, уже полностью раскуплены.
«Средняя ставка купона по народным облигациям сейчас значительно выше, чем ключевая ставка Банка России, их можно покупать без брокерского счёта», — говорится в публикации.
Старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу Игорь Алутин в беседе с изданием подтвердил, что ставки по народным облигациям на данный момент выше, чем ключевая ставка Центробанка.
«Средняя ставка купона по народным облигациям на «Финуслугах» с момента фиксации ключевой ставки на уровне 21% составляет 23%. Физлица могут покупать народные облигации напрямую у эмитента без наличия брокерского счёта. Мы допускаем на платформу только эмитентов, имеющих кредитный рейтинг», — сказал он.
Эксперт добавил, что на этой площадке уже размещали свои облигации Москва, Калининградская область, Красноярск, Ульяновская область, Томская область.
Как передавало ИА Регнум, 13 января пресс-служба Банка России назвала абсурдной идею заморозки банковских вкладов граждан России. Отмечалось, что такие действия грубо нарушили бы права граждан и подорвали бы банковскую систему и финансовую стабильность государства.
В регуляторе также назвали вредным мифом якобы имеющую место дискуссию властей о возможности заморозки вкладов. Подчёркивалось, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, такого рода шаг просто немыслим.