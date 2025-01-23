Москва, 23 января, 2025, 09:14 — ИА Регнум. Ставки по народным облигациям на сегодняшний день превысили ставки по обычным банковским вкладам. Об этом 22 января сообщила «Российская газета».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что, по данным Банка России, средняя ставка по рублёвым вкладам в январе составила 21,7% годовых, в то время как на портале «Финуслуги» доступны для покупки народные облигации топливного оператора ПАО «ЕвроТранс» со ставкой 24%. При этом народные облигации Томской области со ставкой 23%, размещённые перед Новым годом, уже полностью раскуплены.

«Средняя ставка купона по народным облигациям сейчас значительно выше, чем ключевая ставка Банка России, их можно покупать без брокерского счёта», — говорится в публикации.

Старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу Игорь Алутин в беседе с изданием подтвердил, что ставки по народным облигациям на данный момент выше, чем ключевая ставка Центробанка.

«Средняя ставка купона по народным облигациям на «Финуслугах» с момента фиксации ключевой ставки на уровне 21% составляет 23%. Физлица могут покупать народные облигации напрямую у эмитента без наличия брокерского счёта. Мы допускаем на платформу только эмитентов, имеющих кредитный рейтинг», — сказал он.

Эксперт добавил, что на этой площадке уже размещали свои облигации Москва, Калининградская область, Красноярск, Ульяновская область, Томская область.

Как передавало ИА Регнум, 13 января пресс-служба Банка России назвала абсурдной идею заморозки банковских вкладов граждан России. Отмечалось, что такие действия грубо нарушили бы права граждан и подорвали бы банковскую систему и финансовую стабильность государства.

В регуляторе также назвали вредным мифом якобы имеющую место дискуссию властей о возможности заморозки вкладов. Подчёркивалось, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, такого рода шаг просто немыслим.