Мехико, 23 января, 2025, 09:03 — ИА Регнум. Два сёрфера обнаружили на пляже в курортном мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас сельдяного короля — рыбу, по легендам предвещающую приближающуюся стихийную катастрофу. Об этом сообщило издание Need To Know.

«Ещё живое морское чудовище, считающееся одной из самых длинных рыб в океане, было обнаружено лежащим на песке», — говорится в опубликованном 20 января материале.

Мужчины с помощью досок для сёрфинга подтолкнули рыбу, у которой отсутствовала часть хвоста, к воде, и её унесло в море.

По словам автора статьи, сельдяной король может вырастать до 17 м в длину и весить свыше 200 кг. У рыбы нет чешуи, и она покрыта скользким серебристым защитным слоем вещества гуанин. Этот вид рыб по размерам и форме схож с морскими змеями, и потому в мифологии Японии их считают предвестниками землетрясений и несчастий.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года на Балканах впервые за много лет заметили группу сразу из четырёх сельдяных королей в Адриатическом море. До зимы 2024 года в Адриатике эту рыбу замечалитолько три раза, а во всём Средиземной море — не более 60 раз.

В июле 2023 года гигантскую «рыбу апокалипсиса» заметили у берегов Тайваня дайверы. Найденный ими сельдяной король в длину превысил два метра, он неподвижно замер в момент обнаружения его людьми.

В России такую рыбу впервые заметили в Приморье в 2019 году, и вскоре после этого началась пандемия коронавируса. Особь длиной около двух метров тогда выловил рыбак Владимир Тарасов.