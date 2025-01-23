Минск, 23 января, 2025, 08:50 — ИА Регнум. У радикальной белорусской оппозиции есть разработанные с помощью иностранных спецслужб планы, которые предполагают захват части территории Белоруссии. Это 22 января подтвердил бывший боец так называемого «Полка Калиновского» (признан в Белоруссии террористической организацией), который объединяет воюющих за киевский режим выходцев из республики, Василий Веремейчик.

Иван Шилов ИА Регнум Василий Веремейчик

Веремейчик заявил, что знает о существовании закрытой части так называемой «стратегии освобождения» Белоруссии, в которой содержатся соответствующие конкретные мероприятия и разные сценарии развития событий.

Экс-боец «Полка Калиновского» уточнил, что этот секретный план был создан с помощью спецслужб Литвы и Польши, а также при участии Службы безопасности Украины.

«Суть… занять вооружённой силой определённую территорию Республики Беларусь, объявить, что она освобождена, и пригласить «законных» представителей демократических сил — Тихановская, Латушко (находящиеся за границей лидеры белорусской оппозиции. — Прим. ред.), — а после обратиться к иностранным государствам, соседям, той же Польше, Украине за помощью и поддержкой», — рассказал он в беседе с изданием «СБ. Беларусь сегодня».

По словам Веремейчика, в качестве мест возможного захода в плане рассматривался город Малорита на брестском направлении, куда радикалы должны были заходить с контролируемой Киевом территории. Он уточнил, что каждое подразделение разрабатывало свои задачи и логистику, а также цели для взятия под контроль, и занималось соответствующей подготовкой.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что находящиеся у границ страны незаконные вооружённые формирования не отказались от планов по вторжению в республику и захвату её части. В связи с этим он призвал жителей Белоруссии оказывать содействие государству и своевременно информировать сотрудников правоохранительных органов о каких-либо неординарных вещах.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович 16 января сообщил, что Запад намерен с помощью находящихся за рубежом белорусских экстремистов захватить приграничные районы республики, чтоб затем ввести туда свои «миротворческие» силы. Он добавил, что этих боевиков готовят в Польше и на контролируемой Киевом территории с привлечением специалистов из стран Запада.

Из доклада Института мировой экономики и международных отношений РАН 7 января стало известно, что западные страны в 2025 году будут пытаться создавать военизированные формирования из белорусских мигрантов для дестабилизации ситуации в Белоруссии. Уточнялось, что на Западе строят такие планы, потому что не верят в скорую политическую трансформацию республики, несмотря на все их усилия в этом вопросе.