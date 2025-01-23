Барнаул, 23 января, 2025, 09:01 — ИА Регнум. Жителя Алтайского края приговорили к пяти годам лишения свободы за передачу Украине информации о военных объектах, расположенных в регионе. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе ФСБ.

Владимир Гердо/ТАСС

В отношении россиянина 1983 года рождения было возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Как установил суд, он связался по интернету с представителем одной из украинских организаций, чтобы участвовать в направленной против безопасности России деятельности. Житель Алтайского края должен был собирать данные о местонахождении в регионе военных объектов, а также об их контрольно-пропускном режиме и режиме охраны. Собранную информацию он на безвозмездной основе передавал в Киев.

«Решением суда преступник приговорён к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в ведомстве.

Как заявил алтаец, он никому не сообщал о сотрудничестве с иностранным государством, действуя тайно в целях конспирации.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу Киева. Против него возбудили уголовное дело по ст. 275 и ст. 276 УК РФ («Госизмена» и «Шпионаж»). Украинец собирал и передавал спецслужбам Украины данные о местах дислокации подразделений Росгвардии.

ФСБ 21 января сообщила о задержании в Барнауле студента одного из средних специальных учебных заведений. Молодой человек, выполняя задание украинских спецслужб, пытался поджечь военкомат. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»).