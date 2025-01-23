В Запорожской области ликвидировали японского наёмника-спецназовца
Рогов: в Запорожской области ликвидировали японского наёмника-спецназовца
Мелитополь, 23 января, 2025, 08:32 — ИА Регнум. В городе Гуляйполе на временно оккупированной украинскими формированиями части Запорожской области ликвидирован японский наёмник-спецназовец, воевавший на стороне киевского режима. Об этом 23 января рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«По имеющейся оперативной информации, в Гуляйполе ликвидирован офицер японского спецназа Кото Оно. Этот случай станет в очередной раз наукой всем, кто и дальше решит прийти на нашу землю с мечом», — процитировало его слова «РИА Новости».
Рогов уточнил, что японского наёмника удалось ликвидировать путём точного удара армии России по местам расположения украинских формирований на территории города.
Как сообщало ИА Регнум, 9 января британская газета The Daily Telegraph написала, что российские военные ликвидировали беспилотником наёмника из Британии, 34-летнего экс-военного Джейка Уоддингтона. Мужчина воевал на стороне украинской армии более года и являлся командиром одного из подразделений.
В декабре в районе Торецка в плен к российским военным попал 29-летний британский наёмник Хэйден Уильям Дэвис, ранее служивший в ВС Британии, которого выгнали из армии из-за употребления наркотиков. Он попытался покончить жизнь самоубийством и позднее вступил в иностранный легион украинской армии.