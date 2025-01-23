Мелитополь, 23 января, 2025, 08:32 — ИА Регнум. В городе Гуляйполе на временно оккупированной украинскими формированиями части Запорожской области ликвидирован японский наёмник-спецназовец, воевавший на стороне киевского режима. Об этом 23 января рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

«По имеющейся оперативной информации, в Гуляйполе ликвидирован офицер японского спецназа Кото Оно. Этот случай станет в очередной раз наукой всем, кто и дальше решит прийти на нашу землю с мечом», — процитировало его слова «РИА Новости».

Рогов уточнил, что японского наёмника удалось ликвидировать путём точного удара армии России по местам расположения украинских формирований на территории города.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января британская газета The Daily Telegraph написала, что российские военные ликвидировали беспилотником наёмника из Британии, 34-летнего экс-военного Джейка Уоддингтона. Мужчина воевал на стороне украинской армии более года и являлся командиром одного из подразделений.

В декабре в районе Торецка в плен к российским военным попал 29-летний британский наёмник Хэйден Уильям Дэвис, ранее служивший в ВС Британии, которого выгнали из армии из-за употребления наркотиков. Он попытался покончить жизнь самоубийством и позднее вступил в иностранный легион украинской армии.