Покровск, ДНР, 23 января, 2025, 08:29 — ИА Регнум. В посёлке Зверево в Донецкой Народной Республике начались бои. Об этом сообщил 23 января источник в российских силовых структурах.

Станислав Красильников/РИА Новости

«За юго-западную окраину Красноармейска (украинское название — Покровск. — Прим. ред.) начались бои», — процитировал представителя силовиков ТАСС.

Зверево находится в черте города Красноармейска.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января ирландский журналист Чей Боуз заявил, что прорыв ВС России в Красноармейск станет абсолютной катастрофой для обороны украинской армии.

Минобороны России 22 января сообщило, что российские военные группировки войск «Центр» уничтожили на красноармейском направлении очередной опорный пункт ВСУ. Удар нанес расчёт самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» калибра 203 мм. Огонь корректировали с помощью БПЛА «Орлан-30».