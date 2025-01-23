Санкт-Петербург, 23 января, 2025, 08:16 — ИА Регнум. Маленькую тигрицу, которой предстоит длительное лечение и реабилитация, привезли в хоспис для диких кошек «Дом Тигра» в Ленинградской области. Об этом 22 января сообщается в Telegram-канале хосписа.

Telegram-канал хосписа для крупных кошек «Дом Тигра»

Уточняется, что при первичном осмотре специалисты выявили у тигрицы переломы плечевых костей передних ног. Хищнице предстоит обследование для более точного диагноза.

Отмечается, что тигрица поступила из зоопарка в Нижнем Новгороде, куда животное принесли бывшие владельцы.

«К сожалению, у зоопарка нет возможности содержать ещё одного хищника, которому требуется вольер, лечение и, в идеале, компания. Поэтому малышатина приехала к нам», — поясняется в сообщении хосписа.

В «Дом тигра» уже несколько лет со всей России привозят раненых и умирающих тигров, пум и леопардов, и их детенышей. Здесь животных лечат и помогают им восстановиться.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Приморском крае жители Чугуевского района нашли застреленного насмерть амурского тигра. Прокуратура отметила, что считает преждевременными предположения о причастности человека к гибели животного. Ведомство проводит доследственную проверку.