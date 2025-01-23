Москва, 23 января, 2025, 08:14 — ИА Регнум. Украинские формирования попытаются удерживать временно захваченную ими территорию в приграничных районах Курской области ещё в течение 100 дней. Такое мнение высказал 23 января член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам военного, киевский режим хочет поторговаться по поводу захваченных им территорий в курском приграничье, чтобы убеждать, что конфликт на Украине нужно заморозить, «проводить какие-нибудь выборы, референдумы», то есть всячески «водить за нос».

«Украинцы эти 100 дней будут стараться быть не выбитыми из этого одного из районов Курской области», — процитировал его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января экипажи российского вертолёта Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт украинских формирований в курском приграничье. После нанесения ударов вертолётчики выполнили противоракетное маневрирование, авиационный наводчик подтвердил успешное уничтожение целей.

Издание «Известия» 21 января со ссылкой на источники написало, что ВСУ готовятся к наступлению в районе города Суджи в Курской области. Уточнялось, что украинская армия стягивает в этот район резервы и заменяет силы теробороны на штурмовые бригады.