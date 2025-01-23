Вашингтон, 23 января, 2025, 08:03 — ИА Регнум. У экс-главы Белого дома Джо Байдена были очень плохие советники, в том числе по вопросу Украины. Об этом 22 января заявил новый президент США Дональд Трамп.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Экс-президент США Джо Байден

По словам Трампа, Байдену давали очень плохие советы по Украине и по многим другим вопросам, так как украинский конфликт не должен был начаться.

Американский лидер добавил, что его предшественнику также дали плохие советы по теме Израиля и выводу американской армии из Афганистана.

«У Джо Байдена были очень плохие советники», — отметил он в интервью телеканалу Fox News.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января Трамп пригрозил России новыми санкциями в отношении её экспорта, если российская спецоперация будет продолжена. Он добавил, что конфликт на Украине может завершиться лёгким или сложным путём.

Ранее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет, чтобы Запад разрешил конфликт за её спиной. Он не исключил, что США и некоторые страны Европы могли обсуждать возможное окончание украинского конфликта без Киева.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 21 января заявил, что ещё сложно понять, как будет вести себя новая администрация США, однако с предыдущим руководством этой страны договариваться было невозможно. По словам дипломата, сейчас для России открылось окно возможностей для выстраивания контактов.