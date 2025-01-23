* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 23 января, 2025, 07:52 — ИА Регнум. Задолженность российского актёра Артура Смольянинова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также признанное в РФ иностранным агентом), покинувшего Россию после начала спецоперации, превысила 200 тыс. рублей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Артур Смольянинов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также признанное в РФ иностранным агентом)

Отмечается, что на данный момент долг актёра по кредитам и невыплаченным штрафам достиг почти 216 тысяч рублей. Так, Смольянинов не погасил задолженность по кредиту и не уплатил штраф в 30 тысяч рублей, назначенный в 2022 году по делу о дискредитацию ВС РФ.

Помимо этого, актёр должен уплатить 28 штрафов Госавтоинспекции на сумму 41,5 тысячи рублей.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2022 года Смольянинов покинул Россию и перебрался в Латвию. Тогда же в отношении него возбудили дело об административном правонарушении за дискредитацию ВС РФ. В январе следующего года актёр заявил о готовности участвовать в боевых действиях на стороне киевского режима, а позже заверил, что сможет выступить перед бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ), но только тайно.

29 октября Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смольянинова сроком на два месяца. Он будет исчисляться с момента экстрадиции актёра на территорию России либо с момента его задержания в стране.

В январе 2023 года Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов. В мае 2024 года актёра внесли в перечень террористов и экстремистов.