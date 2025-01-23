Вашингтон, 23 января, 2025, 07:47 — ИА Регнум. Руководителем Секретной службы президент США Дональд Трамп назначил Шона Каррана, охранявшего политика в момент покушения на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Об этом американский лидер написал 22 января в своей соцсети Truth Social.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп, Шон Карран (справа)

«Для меня большая честь назначить Шона Каррана следующим директором Секретной службы Соединённых Штатов», — отметил Трамп.

Президент США уточнил, что Карран начал свою карьеру в Секретной службе США в 2001 году и всего проработал 23 года в правоохранительной системе. В годы первого президентского срока Трампа Карран служил в должности помощника специального агента, отвечавшего за отдел защиты президента.

«Он доказал своё бесстрашие, когда, рискуя собственной жизнью, помог спасти мою от пули убийцы в Батлере, Пенсильвания. Я целиком и полностью уверен в том, что Шон сделает Секретную службу Соединенных Штатов сильнее, чем когда-либо прежде», — добавил глава Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 13 июля 2024 года в ходе предвыборного митинга Трампа в городе Батлере в Пенсильвании в политика несколько раз выстрелили. Он получил ранение в ухо и укрылся за трибуной. К Трампу подбежали сотрудники службы безопасности и, прикрывая собой, вывели его в безопасное место. Один из посетителей митинга погиб, ещё двое пострадали.

Секретная служба ликвидировала мужчину, находившегося на крыше здания с винтовкой. Его личность установили — это был 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс. Правоохранители провели обыски в его доме и автомобиле и обнаружили компоненты для изготовления взрывных устройств.