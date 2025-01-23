Москва, 23 января, 2025, 07:23 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом утром 23 января проинформировало Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Региональные власти на данный момент не сообщали о пострадавших и каких-либо последствиях атаки на земле.

Как передавало ИА Регнум, 22 января Минобороны сообщало, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников: шесть БПЛА были перехвачены и подавлены над территорией Ростовской области и по одному — над Курской и Воронежской областями.

По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах. Слюсарь также привёл предварительные данные дежурных служб, согласно которым в городе Красный Сулин обломки сбитого БПЛА упали на территорию частного дома, в посёлке Марьино в Донецке — во двор частного дома и на территорию возле детского сада «Берёзка». Пострадавших и разрушений на земле нет.