За ночь силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над Белгородской областью
За ночь силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Белгородской областью
Москва, 23 января, 2025, 07:23 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом утром 23 января проинформировало Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Региональные власти на данный момент не сообщали о пострадавших и каких-либо последствиях атаки на земле.
Как передавало ИА Регнум, 22 января Минобороны сообщало, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников: шесть БПЛА были перехвачены и подавлены над территорией Ростовской области и по одному — над Курской и Воронежской областями.
По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах. Слюсарь также привёл предварительные данные дежурных служб, согласно которым в городе Красный Сулин обломки сбитого БПЛА упали на территорию частного дома, в посёлке Марьино в Донецке — во двор частного дома и на территорию возле детского сада «Берёзка». Пострадавших и разрушений на земле нет.