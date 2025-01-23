Все 100 дней, отведённые президентом США Дональдом Трампом на завершение украинского конфликта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться удерживать захваченную часть Курской области, считает член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов. Мнение о том, что курское приграничье хотят сделать предметом торга и что Москву в Вашингтоне «будут всячески стараться водить за нос», предлагая «какие-нибудь выборы, референдумы», эксперт высказал в интервью ТАСС 23 января. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1064-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум ВС РФ, Курская область

ВСУ вторглись в приграничье Курской области 6 августа 2024 года. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял 10 января, что туда было направлено 60 тыс. военных.

О том, что Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться завершения конфликта на Украине в течение 100 дней, ссылаясь на свои источники, заявила 21 января газета The Wall Street Journal.

«Эти 100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать. Украинцы эти 100 дней будут стараться быть не выбитыми из этого одного из районов Курской области», — считает Арзанов.

С Россией бессмысленно разговаривать языком силы, отметил депутат Госдумы (партия «Единая Россия») и член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя недавнее заявление Трампа, пригрозившего России санкциями, если она не «прекратит» спецоперацию на Украине.

Тем временем Минобороны показало видеокадры того, как экипаж Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3943010" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа Ми-35 в курском приграничье

Только за сутки 22 января потери врага на курском направлении составили более 390 военнослужащих.

Ранее оборонное ведомство отмечало, что по состоянию на 10 января ВСУ за время вторжения в курское приграничье лишились свыше 50,6 тыс. бойцов и множества единиц военной техники

Подробности — в трансляции ИА Регнум.