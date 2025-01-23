Турция, 23 января, 2025, 07:15 — ИА Регнум. Среди погибших при пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции оказались 14 членов одной семьи. Об этом 22 января сообщает CNN Türk.

Mert Gokhan Koc/AP/TASS

Жертвой пожара в отеле стала сотрудница отдела продаж компании Turkish Airlines Зехра Сена Гюльтекин. Вместе с женщиной погибли её супруг, трое детей и ещё девять родственников семьи. В публикации говорится, что когда пламя охватило отель, Зехра позвонила матери и попросила прощения.

Отмечается, что вся семья приехала отдыхать на горнолыжный курорт Карталкая во время школьных каникул. Отель подходил для семейного отдыха, поэтому многие туристы возвращались сюда со своими семьями из года в год.

Ранее ИА Регнум сообщало, что отель Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, где в результате крупного пожара погибли 79 человек, решено снести. Эксперты выявили серьёзные повреждения основных конструкций 12-этажного здания и пришли к заключению о невозможности дальнейшей эксплуатации отеля.

В ночь на 21 января на крыше гостиницы в Карталкае вспыхнул пожар, пламя охватило всё здание. Губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что в момент возникновения возгорания в отеле находились свыше 230 постояльцев. По его словам, многие люди погибли из-за начавшейся паники, когда начали прыгать с большой высоты.

После пожара были задержаны заммэра города Болу Седат Гюленер и замначальника пожарной службы Кенан Джошкун.

22 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог сдержать слёз во время церемонии прощания с жертвами пожара. Он выразил соболезнования родственникам погибших и принял участие в заупокойной молитве.

Президент России Владимир Путин 21 января выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте. Глава государства попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв пожара, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.