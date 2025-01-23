Одесса, Украина, 23 января, 2025, 07:13 — ИА Регнум. В Одессе сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналоги военкоматов на Украине) едва не призвали на военную службу несовершеннолетнего. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сергей Корсун ИА Регнум

Отмечается, что сотрудники ТЦК для проверки документов остановили такси, внутри которого находился в том числе несовершеннолетний. Водитель такси возмутился действиями работников ТЦК, которые пытались оправдаться плохой видимостью. После этого машину с ребёнком отпустили.

Как передавало ИА Регнум, на Украине 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а в дальнейшем в ряды ВСУ будут призывать студентов. Именно для этого Зеленский заговорил о новом снижении призывного возраста, пояснил российский лидер.

15 января глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому юноши в возрасте 17 лет обязаны встать на воинский учёт. Также, согласно документу, перед началом базовой военной подготовки юноши должны будут пройти медицинское освидетельствование.

17 января депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что Зеленский планирует отправлять на фронт подростков.

Киевские власти при всём желании не смогут собрать «недостающее количество смертников», даже если пойдут на снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет, отмечал представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине. По его словам, причина в том, что многие украинцы из этой возрастной группы уже бежали из страны.