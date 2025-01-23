Москва, 23 января, 2025, 06:41 — ИА Регнум. Россияне могут разморозить свою накопительную пенсию посредством перевода её в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Начать получать средства можно через 15 лет после заключения договора, сообщила эксперт Российской Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Татьяна Подольская.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Перевести накопительную часть пенсии в ПДС могут те, кто работал с 2002 по 2013 годы и сформировал эту часть пенсионных накоплений. Перевод накопительной пенсии в ПДС позволяет «разморозить» эти средства и уже сейчас сделать их частью своего капитала», — приводит слова Подольской «РИА Новости».

Как пояснила специалист, данную программу реализуют негосударственные пенсионные фонды, которым предоставили статус операторов программ долгосрочных сбережений. Подольская добавила, что россияне смогут перевести средства накопительной части пенсии через соответствующие сайты и порталы пенсионных фондов или сделать это в самих банках, а также с помощью банковских приложений и Госуслуг.

Выплаты станут доступными через 15 лет после заключения договора или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Экономиста уточнила, что в случае, если человек захочет перевести накопительную часть пенсии в ПДС с помощью Госуслуг, ему понадобится доступ к сайту негосударственного пенсионного фонда и Госключ — приложения Минцифры, которое позволяет подписывать электронные документы.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 22 января в ходе совещания по экономическим вопросам поручил обеспечить в феврале выплату пенсий, проиндексированных на 9,5%. Он отметил, что с января планировалось поднять пенсии на 7,3%, но инфляция по итогам прошлого года оказалась выше, чем ожидали, и повышение выплат нужно провести с учётом этого обстоятельства.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин напомнил про выплаты военных пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца — их повысили на 5,1%. Путин назвал это несправедливым и поручил провести с 1 января индексацию с учётом фактического роста цен.

Путин попросил правительство сделать всё необходимое для выполнения его решений в самые короткие сроки. Он также подчеркнул, что социальная справедливость и повышение благополучия граждан с невысокими доходами всегда находятся в приоритете бюджетной политики.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в декабре сообщил, что намерен внести в парламент на рассмотрение законопроект о выплате дополнительной пенсии ко дню рождения. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя инициативу, отметила, что размеры пенсионных выплат определяют по установленным параметрам, и это предложение вряд ли одобрят.