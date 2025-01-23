Москва, 23 января, 2025, 06:07 — ИА Регнум. Российский экипаж вертолётов Ми-35м уничтожил в приграничье Курской области живую силу и опорный пункт украинских военных. Соответствующее видео опубликовано 23 января в Telegram-канале оборонного ведомства.

Минобороны РФ

«Экипаж Ми-35м уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что российские лётчики в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки войск «Север» осуществили пуски ракет по координатам и уничтожили опорный пункт и личный состав украинских военных. После нанесения ударов вертолёты выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек. Позже передовой авиационный наводчик подтвердил успешное уничтожение живой силы и опорного пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны России показало кадры работы российского расчёта ЗРК «Тор-М2», который уничтожил украинский беспилотник с помощью ракеты.

21 января оборонное ведомство показало кадры работы российского расчёта «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» на каховском направлении. Там добавили, что российские артиллеристы уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укреплённые позиции, а также лодки украинских военных на правом берегу Днепра.