Вашингтон, 23 января, 2025, 06:03 — ИА Регнум. Тысячи террористов и десятки тысяч убийц находятся в США и при этом свободно разгуливают по стране. Такое утверждение сделал 22 января президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«В нашей стране находятся тысячи террористов. У нас в стране находятся убийцы, их десятки тысяч… Они сейчас свободны и разгуливают по стране», — заявил Трамп в своём первом после инаугурации интервью.

Трамп уточнил, что из этой массы террористов и убийц 48% убили по одному человеку или более, а затем они вышли из тюрем в других странах и теперь находятся в США.

«Люди высвободили свои тюрьмы. Будь я президентом или премьер-министром другой страны, я бы высвободил свои тюрьмы [и направил преступников] прямо в США, почему нет? И многие сделали так», — пояснил американский лидер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на федеральном уровне возобновляется смертная казнь. Генпрокурор страны в соответствии с американским законодательством должен добиваться вынесения смертного приговора за особо тяжкие преступления, включая убийство правоохранителя и совершённые нелегалами тяжкие преступления.

20 января стало известно о намерении Трампа вернуть в США смертную казнь на федеральном уровне. Мораторий на высшую меру наказания вводился во время президентского срока его предшественника — Джозефа Байдена.

В декабре 2024 года являвшийся в то время избранным президентом США Трамп пообещал добиваться вынесения смертных приговоров для убийц и насильников после своей инаугурации.

В США смертная казнь является легальной высшей мерой наказания в 27 штатах и ещё в 23 — запрещена.