Берлин, 23 января, 2025, 05:50 — ИА Регнум. Германия может отправить военных бундесвера для участия в миротворческой миссии на Украине после завершения военного конфликта. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Rolf Vennenbernd / Global Look Press

«Для прочного и справедливого мира требуется нечто большее, чем фиктивные решения. Поэтому я рассматриваю различные элементы стабильного обеспечения мира с ключевыми европейскими партнёрами и Украиной», — приводит слова министра газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению Бербок, одним из условий прекращения огня может быть миротворческая миссия, в которой должны принять участие не только страны Европы, но и те страны, с которыми Россия имеет хорошие отношения. По мнению министра, большая вовлечённость международного сообщества сделает миссию более стабильной.

«В этом смысле наше собственное участие на других континентах, будь то в области развития или политики безопасности, также очень важно», — считает Бербок.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января заявил, что Украине потребуются сотни тысяч миротворцев для обеспечения безопасности страны после завершения военного конфликта с Россией. По словам Зеленского, около 200 тыс. миротворцев будет необходимо в качестве гарантии безопасности, учитывая, что Вооружённые силы России насчитывают 1,5 млн человек, а в рядах Вооружённых сил Украины только половина от этого числа.

Ранее Великобритания изъявила желание возглавить миссию по отправке миротворцев на Украину. По сведениям источника, Британия находится в достаточно сильной позиции, чтобы возглавить миссию, если она действительно состоится.

Британские и французские лидеры, по информации газеты The Telegraph, тайно ведут переговоры по совместной отправке «миротворческих сил» на Украину в случае, если конфликт с Россией завершится. Источники издания отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер не полностью склонен к такому решению, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона.

Европейские страны не могут отправить миротворческий контингент на Украину, потому что сами выступают активными сторонами конфликта, считает британская газета The Financial Times.

Россия добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех ранее обозначенных Москвой условий, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, вопрос о размещении на территории Украины войск стран Европы может обсуждаться только в ходе переговоров и потому сейчас рано об этом говорить.