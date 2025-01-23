Вашингтон, 23 января, 2025, 05:05 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск усомнился в финансовых возможностях компании по развитию искусственного интеллекта (ИИ) StarGate, о создании которой объявил президент США Дональд Трамп. Об этом бизнесмен написал 22 января в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Трамп заявил накануне, что StarGate инвестирует $500 млрд в развитие искусственного интеллекта и позволит создать 100 тыс. рабочих мест. Предполагается, что в проекте примут участие компания OpenAI (разработчик ИИ), японский инвестхолдинг SoftBank Group и разработчик ПО Oracle.

«У них на самом деле нет денег. SoftBank обеспечила гораздо меньше 10 миллиардов долларов — у меня есть об этом достоверные сведения», — прокомментировал Маск инициативу.

Миллиардеру возразил Сэм Альтман — глава компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT.

«Это не так, и вам это известно наверняка. Я понимаю, что то, что отлично для страны, не всегда оптимально для ваших компаний. Но надеюсь, в вашей новой роли вы будете главным образом ставить США на первое место», — ответил Альтман на комментарий Маска.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил предприниматель и миллиардер Илон Маск, американская корпорация Apple оказалась недостаточно умной и не обладает необходимыми ресурсами для разработки собственной технологии ИИ.

В апреле OpenAI открыла доступ к своему чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT для пользователей, не имеющих регистрации. Для пользователей же с учётной записью компания разблокировала новые функции и заявила о внедрении дополнительных мер защиты.

Ранее Илон Маск заявил, что скорость развития искусственного интеллекта вызывает у него серьёзные опасения. По его мнению, в ближайшие годы ИИ может усовершенствоваться настолько, что сможет превзойти возможности человека в создании культурных произведений и технологий.