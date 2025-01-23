Краснодар, 23 января, 2025, 05:06 — ИА Регнум. В Краснодаре возник пожар в ресторане. Возгорание удалось локализовать, сообщила 23 января пресс-служба МЧС.

Telegram-канал МЧС России

"В Краснодаре сотрудники МЧС России локализовали пожар в ресторане На улице Зиповской загорелась крыша 3-этажного здания", - говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

Там уточнили, что сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание на площади 600 кв. м. К ликвидации возгорания привлекли более 50 специалистов и 16 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, в Уфе ночью 18 января загорелся магазин «Светофор» в Советском районе города. Огонь охватил 900 кв. метров здания. Усилиями спасателей переход пламени на соседние строения не допущен. Пожар тушили более 40 человек и 12 единиц техники. В результате пожара обрушилась кровля магазина.

В ночь на 1 января в Самаре сгорело общежитие. Пожарные спасли 40 человек, включая пятерых детей. Из здания были эвакуированы 96 жильцов. В результате инцидента погибли два человека.