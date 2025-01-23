Лос-Анджелес, США, 23 января, 2025, 04:58 — ИА Регнум. Новый лесной пожар вспыхнул к северу от города Лос-Анджелеса в одноименном округе штата Калифорния и охватил более 20 квадратных километров. Об этом 22 января сообщил департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата, передаёт телекомпания CNN.

bertknot Лесной пожар

Уточняется, что пожар «Хьюз» начался утром 22 января у озера Кастаик. Площадь горения менее, чем за два часа, превысила 20 кв. километров и продолжает расти. По данным Национальной метеорологической службы, сильный ветер способствует быстрому распространению пламени.

«Спасатели проделывают большую работу, чтобы попытаться сдержать пожар», — отметил глава департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии Джо Тайлер.

Более 50 тыс. человек, проживающих возле озера Кастейк, получили распоряжение и предупреждения об эвакуации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пожары в Калифорнии бушуют с вечера 7 января. Распространению пламени способствует сухая и ветреная погода. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах — 105 км/ч. С 8 января в Калифорнии действует режим масштабного бедствия.

Пламя уничтожило дома известных голливудских актёров, включая Энтони Хопкинса и Адама Броди. В городе Малибу полностью сгорел дом сына действующего президента США Хантера Байдена, а также особняк актрисы и светской львицы Пэрис Хилтон.

Двух человек задержали в Лос-Анджелесе по подозрению в поджогах. Одна из задержанных заявила правоохранителям, что подожгла мусор, так как любит сеять хаос и разрушение. Другой мужчина утверждал, что просто любит запах горящих листьев.