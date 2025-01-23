Вашингтон, 23 января, 2025, 04:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу того, что экс-глава Белого дома Джо Байден не стал помиловать самого себя перед тем, как покинуть пост.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

«Он раздавал всем помилования. Но самое забавное или, быть может, самое печальное то, что он не помиловал себя. Но если присмотреться, то всё связано с ним», — отметил Трамп в беседе с телеканалом Fox News.

Вместе с этим американский лидер вспомнил, что не помиловал своих сторонников в конце первого президентского срока в 2021 году, несмотря на то что такая возможность была.

«Мне дали такую возможность, у меня спросили, буду ли я объявлять помилование в отношении всех, включая себя. Я сказал, что не собираюсь никого помиловать. Мы не сделали ничего плохого», — рассказал президент США.

Как передавало ИА Регнум, Байден в последние часы своего срока превентивно помиловал ряд членов своей семьи. По мнению Байдена, его семья подвергалась беспочвенному и политически мотивированному преследованию, цель которого — навредить ему самому. Экс-президент помиловал Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс, Джона Т. Оуэнса и Фрэнсиса У. Байдена. При этом в декабре Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам — о незаконном хранении оружия и неуплате налогов. Уходящий президент США заявил, что его сын якобы стал «мишенью», а дела якобы объяснялись политическим давлением.

После инаугурации 20 января президент США Дональд Трампраскритиковал решение Байдена о помиловании ряда лиц. Трамп также раскритиковал Байдена за то, что тот помиловал лиц, против которых даже не были заведены уголовные дела. Среди них бывший председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли, экс-директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, а также члены специального комитета палаты представителей конгресса США, расследовавшего обстоятельства штурма Капитолия в начале 2021 года, и дававшие показания по этому делу сотрудники полиции Капитолия и полиции округа Колумбия.