Вашингтон, 23 января, 2025, 04:25 — ИА Регнум. Военное руководство США перебросит в качестве наращивания сил на границе с Мексикой ещё 1,5 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Пентагона Роберт Сейлссес.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«Министерство обороны начнёт наращивание своих сил на юго-западной границе дополнительными 1,5 тыс. военнослужащих наземных сил, а также вертолётами с соответствующими экипажами и аналитиками разведданных для усиления возможностей в сфере обнаружения и наблюдения за обстановкой», — заявил Сейлссес.

Кроме этого, военные будут оказывать помощь в строительстве заграждений. При этом Сейлссес уточнил, что численность войск, которых направят на южную границу, а также параметры их миссии могут вскоре измениться.

Действующие силы присоединятся к уже находящимся там примерно 2,5 тыс. военных национальной гвардии и резерва США. В настоящее время нет действующих войск, осуществляющих охрану границы протяжённостью около 2000 миль (3218,688 км).

Как передавало ИА Регнум, 22 января Трамп своим указом приостановил физический въезд нелегальных мигрантов через южную границу страны.

Трамп в предвыборной кампании обещал остановить поток мигрантов, попадающих в страну через Мексику. 20 января в инаугурационной речи он заявил, что введёт на южной границе чрезвычайное положение и отправит туда войска.

22 января замглавы польского МИД Владислав Теофил Бартошевский заявил, что ужесточение миграционной политики и массовые депортации нелегальных мигрантов в США могут затронуть несколько тысяч граждан Польши.