Вашингтон, 23 января, 2025, 04:24 — ИА Регнум. Экс-главу американской сети фастфуда Carl’s Jr Эндрю Пуцдера выдвинул на пост нового американского посла в Евросоюзе президент США Дональд Трамп. Об этом 22 января говорится в заявлении главы Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Я рад сообщить, что Эндрю Ф. Пуцдер станет следующим послом США в Европейском союзе. Энди — успешный адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель», — отметил Трамп.

Американский лидер указал, что Пуцдер с 2000 года занимал пост генерального директора CKE Restaurants, Inc., материнской компании сетей быстрого питания Carl’s Jr и Hardee’s. Трамп подчеркнул, что, занимая 17 лет пост генерального директора, Пуцдер сумел вывести компанию из серьёзного финансового кризиса и не просто помог ей выжить, а превратил компанию в финансово защищённую и растущую.

По мнению президента США, Пуцдер отлично справится с работой, представляя интересы Соединённых Штатов в таком важном регионе, как Европа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Дональд Трамп 20 января после принятия присяги подписал первые указы, которые коснулись представления в сенат США кандидатур на должности в его администрации. Указы затрагивают выдвижение кандидатур 22 членов кабинета. Также Трамп назначил исполняющих обязанности министров и других высокопоставленных чиновников до утверждения сенатом выдвинутых кандидатур.

Кроме того, Трамп поручил Госдепартаменту реализовывать политику защиты национальных интересов. Об этом говорится в списке приоритетов Трампа под названием «Америка прежде всего» (America First).