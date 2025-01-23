Москва, 23 января, 2025, 04:02 — ИА Регнум. С Россией бессмысленно разговаривать языком силы. Такое мнение высказал депутат Госдумы (партия «Единая Россия») и член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил России санкциями, если она не «прекратит» спецоперацию на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

«Во-первых, надо понимать, что Трамп не является нашим сторонником близким, он с нами общается исходя из интересов, прежде всего, своей страны. А интересы США известны: ослабить другие страны, став за счёт этого сильнее. Но с позиции силы Трампу не стоит разговаривать с Россией. Это бессмысленно», — приводит слова парламентария «РИА Новости».

Шеремет считает, что Трамп способен прекратить военный конфликт на Украине, однако, кроме громких заявлений, американский лидер не прибегал к какой-либо конкретике.

По словам депутата, Трамп является умным политиком, который осознаёт наличие множества точек соприкосновения между Москвой и Вашингтоном.

«Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен, а мир вернётся в нормальное и прогнозируемое русло, с условиями для развития и процветания наших стран», — добавил парламентарий.

Как передавало ИА Регнум, 22 января Трамп заявил, что США могут ввести новые санкции в отношении российского экспорта, если специальная военная операция будет продолжена. По его словам, украинский конфликт может завершиться лёгким или сложным путём, но лично для него первый вариант развития событий предпочтительнее. При этом он заявил также, что якобы любит русский народ и не преследует цели навредить России.

Президент РФ Владимир Путин 20 января напомнил, что Россия готова вести переговоры с США по урегулированию украинского кризиса, но переговоры должны быть направлены не на небольшое перемирие, а на долгосрочный мир. Также требуется устранить причины, приведшие к конфликту.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 января подчеркнул, что для урегулирования украинского кризиса обязательно должны быть юридически обязывающие договорённости, закрепляющие механизм невозможности их нарушения. Без них конфликт не получится прекратить и понимание этого приходит ко многим в США и Европе, отметил он.