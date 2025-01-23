Лондон, 23 января, 2025, 03:47 — ИА Регнум. Две электрогитары, принадлежавшие известному британскому рок-музыканту Джеффу Беку, проданы на аукционе за 2,55 млн долларов. Об этом 22 января сообщил аукционный дом Christie’s.

(сс) KIMDAEJEUNG Электрогитара

Как следует из описания, электрогитару с цельным корпусом Anoushka изготовила для Джеффа Бека на заказ компания Fender в 1990 году. Стартовая цена инструмента составляла 20–30 тыс. фунтов стерлингов. Гитару продали за 1,008 млн фунтов стерлингов (1,24 млн долларов).

Вторая гитара известна как Oxblood, она была создана в 1954 году компанией Les Paul. Стартовая цена инструмента составляла 350–500 тыс. фунтов стерлингов. Гитара ушла с торгов за 1,068 млн фунтов стерлингов (1,31 млн долларов).

Всего в коллекции рок-музыканта Бека, которую распродаёт аукционный дом Christie’s, 128 лотов. В коллекции представлены электрогитары и акустические гитары, оборудование для них, а также картины художника Андреса Мариани.

Джефф Бек — британский гитарист-виртуоз, семикратный обладатель музыкальной премии «Грэмми». В начале музыкальной карьеры Бек играл в рок-группе The Yardbirds, затем в 1967 году создал собственный коллектив The Jeff Beck Group. В дальнейшем выступал сольно и сотрудничал с другими исполнителями в качестве приглашённого музыканта. В 2023 году Джефф Бек скончался в возрасте 78 лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что черновики песни американского певца Боба Дилана «Мистер Тамбуринист» (Mr. Tambourine Man), которая была написана в 1965 году, ушли с молотка за 508 тыс. долларов. Торги прошли 18 января в городе Нэшвилл, штат Теннесси.