Москва, 7 октября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. В воскресенье, 7 октября, в честь дня рождения президента РФ Владимира Путина движение Putin Team на фоне здания СПГУ развернуло баннер с поздравлением президента Владимира Путина с днем рождения.

Фото активистов Putin Team Поздравления президента РФ с Днем рождения

Фото активистов Putin Team Поздравления президента РФ с Днем рождения

Фото активистов Putin Team Поздравления президента РФ с Днем рождения

Фото активистов Putin Team Поздравления президента РФ с Днем рождения

Фото активистов Putin Team Поздравления президента РФ с Днем рождения

Фото активистов Putin Team Поздравления президента РФ с Днем рождения

Фото активистов Putin Team Поздравления президента РФ с Днем рождения

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Поздравления президента РФ с Днем рождения

В Крыму и Севастополе проходит акция «Путин наш» — организаторы раздают наклейки на автомобили. Таким образом обыгрывается интернет-мем «Крым наш».

https://www.instagram.com/p/BooUaY1gxfZ/

https://www.instagram.com/p/BooV1EHgsVM/

В окнах многоэтажных домов в ряде городов России появляются государственные флаги и самодельные плакаты с поздравлениями президента Владимира Путина с Днем рождения.

Амурская область:

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Поздравления президента РФ с Днем рождения

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Поздравления президента РФ с Днем рождения

Еврейская АО:

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Поздравления президента РФ с Днем рождения

Республика Алтай:

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Поздравления президента РФ с Днем рождения

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Поздравления президента РФ с Днем рождения

Иркутск:

https://www.instagram.com/p/Bon-epNBVv7/

Пермский край:

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Поздравления президента РФ с Днем рождения

Мурманская область:

Оренбургская область:

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Поздравления президента РФ с Днем рождения

Волгоградская область:

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Поздравления президента РФ с Днем рождения

Архангельская область:

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Поздравления президента РФ с Днем рождения

Саратовская область:

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Поздравления президента РФ с Днем рождения

Кировская область:

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Поздравления президента РФ с Днем рождения

Нижегородская область:

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Поздравления президента РФ с Днем рождения

Санкт-Петербург:

https://www.instagram.com/p/BooFEokhB2I/

Пензенская область:

https://www.instagram.com/p/BooGT8ZHSjK/

Томская область:

Фото участников Поздравление от «Уральских самоцветов»

Свердловская область:

Фото участников Поздравление от «Уральских самоцветов»

В социальных сетях свои поздравления разместили звезды спорта и эстрады.

Дмитрий Тарасов, игрок «Локомотива»:

https://www.instagram.com/p/Bon3lk7Af2m

Анна Заворотнюк:

https://www.instagram.com/p/Bon2fhRhqke/

Евгений Петросян:

https://www.instagram.com/p/Bon9pwjFGQz/

Эдгар Запашный:

https://www.instagram.com/p/Bom2kS1B7qM/

Ольга Бузова:

https://www.instagram.com/p/BooJ47UHCZ2/

Певица Валерия:

https://www.instagram.com/p/BooDQkeAXbX/

Анна Семенович:

https://www.instagram.com/p/Bon8StjnyBh/

Стас Дужников:

https://www.instagram.com/p/Boocz9wn-xV/

Доминик Джокер:

https://www.instagram.com/p/BooDWIDFJsf/

Баскетболист Виталий Фридзон:

https://www.instagram.com/p/BooVQJUlRMd/

Артист Вячеслав Манучаров:

https://www.instagram.com/p/BooVuLSFilv/

Телеведущая и актриса Алина Артц:

https://instagram.com/p/Bon1Ap6DyM4/

Участники ансамбля, пенсионеры с активной жизненной позицией, собираются на репетиции трижды в неделю и поют песни, а сегодняшняя встреча совпала с важной датой. Народный коллектив не смог упустить возможность поздравить лидера с его праздником.

«Несмотря на наш возраст, мы сейчас активно пользуемся интернетом, и знаем, что теперь связаться с президентом стало намного проще: можно снять ролик, отправить его в Сеть и президент получит наше искреннее поздравление. Раньше пришлось бы письма писать, а теперь выложил ролик — и тебя услышат и увидят», — прокомментировала событие участница ансамбля Галина Степановна.

Фото участников Поздравление от «Уральских самоцветов»

Фото участников Поздравление от «Уральских самоцветов»

Фото участников Поздравление от «Уральских самоцветов»

Фото участников Поздравление от «Уральских самоцветов»

Фото участников Поздравление от «Уральских самоцветов»

Фото участников Поздравление от «Уральских самоцветов»

«Уральские самоцветы» — знаменитый уральский народный ансамбль ветеранов, состоящий из 16 человек в возрасте от 50 до 77 лет. Руководитель ансамбля — Сергей Романов. Хор активно участвует в творческой жизни Орджоникидзевского района, города Екатеринбурга и всей Свердловской области. Выступление хора «Уральские самоцветы» — это всегда яркое и запоминающееся событие, объединяющее людей разных возрастов.