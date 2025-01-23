Как в России отметили День Рождения президента РФ
Москва, 7 октября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. В воскресенье, 7 октября, в честь дня рождения президента РФ Владимира Путина движение Putin Team на фоне здания СПГУ развернуло баннер с поздравлением президента Владимира Путина с днем рождения.
В Крыму и Севастополе проходит акция «Путин наш» — организаторы раздают наклейки на автомобили. Таким образом обыгрывается интернет-мем «Крым наш».
https://www.instagram.com/p/BooUaY1gxfZ/
https://www.instagram.com/p/BooV1EHgsVM/
В окнах многоэтажных домов в ряде городов России появляются государственные флаги и самодельные плакаты с поздравлениями президента Владимира Путина с Днем рождения.
Амурская область:
Еврейская АО:
Республика Алтай:
Иркутск:
https://www.instagram.com/p/Bon-epNBVv7/
Пермский край:
Мурманская область:
Оренбургская область:
Волгоградская область:
Архангельская область:
Саратовская область:
Кировская область:
Нижегородская область:
Санкт-Петербург:
https://www.instagram.com/p/BooFEokhB2I/
Пензенская область:
https://www.instagram.com/p/BooGT8ZHSjK/
Томская область:
Свердловская область:
В социальных сетях свои поздравления разместили звезды спорта и эстрады.
Дмитрий Тарасов, игрок «Локомотива»:
https://www.instagram.com/p/Bon3lk7Af2m
Анна Заворотнюк:
https://www.instagram.com/p/Bon2fhRhqke/
Евгений Петросян:
https://www.instagram.com/p/Bon9pwjFGQz/
Эдгар Запашный:
https://www.instagram.com/p/Bom2kS1B7qM/
Ольга Бузова:
https://www.instagram.com/p/BooJ47UHCZ2/
Певица Валерия:
https://www.instagram.com/p/BooDQkeAXbX/
Анна Семенович:
https://www.instagram.com/p/Bon8StjnyBh/
Стас Дужников:
https://www.instagram.com/p/Boocz9wn-xV/
Доминик Джокер:
https://www.instagram.com/p/BooDWIDFJsf/
Баскетболист Виталий Фридзон:
https://www.instagram.com/p/BooVQJUlRMd/
Артист Вячеслав Манучаров:
https://www.instagram.com/p/BooVuLSFilv/
Телеведущая и актриса Алина Артц:
https://instagram.com/p/Bon1Ap6DyM4/
Участники ансамбля, пенсионеры с активной жизненной позицией, собираются на репетиции трижды в неделю и поют песни, а сегодняшняя встреча совпала с важной датой. Народный коллектив не смог упустить возможность поздравить лидера с его праздником.
«Несмотря на наш возраст, мы сейчас активно пользуемся интернетом, и знаем, что теперь связаться с президентом стало намного проще: можно снять ролик, отправить его в Сеть и президент получит наше искреннее поздравление. Раньше пришлось бы письма писать, а теперь выложил ролик — и тебя услышат и увидят», — прокомментировала событие участница ансамбля Галина Степановна.
«Уральские самоцветы» — знаменитый уральский народный ансамбль ветеранов, состоящий из 16 человек в возрасте от 50 до 77 лет. Руководитель ансамбля — Сергей Романов. Хор активно участвует в творческой жизни Орджоникидзевского района, города Екатеринбурга и всей Свердловской области. Выступление хора «Уральские самоцветы» — это всегда яркое и запоминающееся событие, объединяющее людей разных возрастов.