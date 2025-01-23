Вашингтон, 23 января, 2025, 03:00 — ИА Регнум. Указ, запускающий процесс признания в США террористическим движения йеменских хуситов «Ансар Аллах», подписал американский лидер Дональд Трамп. Об этом 22 января сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

В документе поясняется, что хуситы, поддерживаемые иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), представляют угрозу для безопасности американских военных и стабильности в регионе. Отмечается, что с 2023 года хуситы неоднократно обстреливали американские военные корабли в Красном море, а с 2014 года ведут борьбу с законным правительством Йемена, захватив значительную часть территории страны, включая ряд крупных городов.

Кроме того, в документе упоминаются атаки хуситов на объекты в Саудовской Аравии, удары по аэропорту в Объединённых Арабских Эмиратах и запуск более 300 ракет по территории Израиля в 2023 году.

«Деятельность хуситов угрожает американским гражданам и персоналу на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших партнёров и стабильности мировой морской торговли», — отмечается в указе.

Трамп поручил госсекретарю США в течение 30 дней представить доклад о процессе признания хуситов террористической организацией, затем будут приняты меры для окончательного решения вопроса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 6 января военный представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа, хуситы атаковали двумя крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками американский авианосец USS Harry Truman в Красном море. Он утверждал, что этими действиями движение «Ансар Аллах» сорвало подготовку США к нанесению крупномасштабного авиаудара по Йемену.

31 декабря Яхья Сариа заявил, что «Ансар Аллах» нанесло удар по американскому авианосцу Harry S. Truman, используя крылатые ракеты и дроны. Атаку на корабль хуситы совершили в тот момент, когда он готовился поразить цели на территории Йемена.