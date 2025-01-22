Нью-Йорк, США, 23 января, 2025, 02:56 — ИА Регнум. США либо не желают, либо не способны остановить нелегальные поставки оружия в Гаити. Об этом 22 января заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

Russiaun.ru Василий Небензя

«Все мы при этом понимаем, что решение этого вопроса находится в руках одного государства, которое либо не хочет, либо не может перекрыть эти нелегальные потоки, фактически питающие преступные группировки, орудующие в стране. При этом информацией о прилагаемых в этом направлении усилиях с Группой экспертов санкционного комитета СБ США не делятся, осложняя таким образом действия международного сообщества», — отметил Небензя.

Он добавил, что Россию не удивляет подобный подход США, учитывая контекст «многолетнего манипулирования Вашингтоном ситуацией в Гаити». Небензя также отметил, что адресные санкции против лидеров гаитянских банд не работают, так как в этой стране полностью отсутствует институциональная основа для эффективного выполнения ограничительных мер Совбеза.

Вместе с этим постпред подчеркнул, что Россия продолжит аккуратно и взвешенно подходить к вопросу введения санкций в отношении гаитянских лиц.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в Гаити банда Gran Grif за день убила как минимум 70 человек, в том числе троих младенцев, и ещё более шести тысяч человек заставила бежать из города Порт-Санде. Нападение банды названо самым жестоким преступлением за последние несколько лет в Гаити, где наблюдается разгул преступности. Представитель национальной полиции Гаити сообщил, что в настоящее время на место происшествия прибыло подкрепление из силовиков для сдерживания ситуации.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка резко ухудшились в Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и произошедшего чуть позже землетрясения. В стране началась борьба за передел сфер влияния между преступными группировками, которая сопровождается убийствами и похищениями граждан.