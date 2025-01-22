Варшава, 23 января, 2025, 02:21 — ИА Регнум. Ужесточение миграционной политики и массовые депортации нелегальных мигрантов в США могут затронуть несколько тысяч граждан Польши. Об этом заявил замглавы польского МИД Владислав Теофил Бартошевский.

Adrian Grycuk МИД Польши

«Эта проблема может затронуть несколько тысяч наших соотечественников», — заявил замминистра в разговоре с журналистами 22 января.

До этого на фоне заявлений президента США Дональда Трампа премьер Польши Дональд Туск призвал консульства в США готовиться к возможным депортациям сограждан.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в предвыборной кампании обещал остановить поток мигрантов, попадающих в страну через Мексику. 20 января в инаугурационной речи он заявил, что введёт на южной границе чрезвычайное положение и отправит туда войска.

22 января Трамп своим указом приостановил физический въезд нелегальных мигрантов через южную границу страны.

Перед этим телеканал CNN сообщил, что руководство США направило дополнительные силы на укрепление границы с Мексикой, в течение ближайших двух дней туда прибудут тысячи военнослужащих. По данным журналистов, в настоящее время на южной границе США находятся 2,2 тыс. военных, базирующихся в городе Эль-Пасо в штате Техас. Они помогают таможенникам и пограничникам, выполняя в основном логистические и бюрократические задачи. Также на границе находятся 4,5 тыс. военнослужащих национальной гвардии. Дополнительные войска будут помогать поддерживать оперативную готовность пограничного патруля, а также участвовать в анализе угроз и данных о потоках мигрантов, заявил телеканал, ссылаясь на чиновника, знакомого с планами.