Париж, 23 января, 2025, 02:05 — ИА Регнум. Обнажённого мужчину, вооружённого ножом, ликвидировали сотрудники полиции в коммуне Брив (департамент Коррез) в центральной части Франции. Об этом 23 января сообщил телеканал BFMTV.

Иван Шилов ИА Регнум Нож

Уточняется, что инцидент произошёл 22 января в первой половине дня. По предварительным данным, 40-летний мужчина на трассе угнал автомобиль Volkswagen Golf и приехал на нём в Брив. Здесь он остановил автомобиль недалеко от церкви Святого Мартина, вышел из него полностью обнажённый и вооружённый ножом.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию. Мужчина с ножом ворвался в церковь и попытался спрятаться там от стражей правопорядка. Во время задержания злоумышленник стал угрожать ножом сотрудникам полиции, и она открыли огонь на поражение. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

По факту инцидента начато расследование. Личность злоумышленника и его мотивы устанавливаются.