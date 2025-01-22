Давос, Швейцария, 23 января, 2025, 01:59 — ИА Регнум. Украина по политическим причинам ближе всего к вступлению в Европейский союз. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

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По словам сербского лидера, он обсудил с Зеленским перспективы мира на Украине, а также вопросы о «европейском пути» двух стран. Вучич отметил, что глава киевского режима не просил его вводить против России санкции, так как он «знаком с позицией Сербии».

«Политически Украина, во всяком случае, что и логично, наверное, ближе всего (к вступлению в ЕС. — Прим. ред.), но мы намного дольше на этом пути», — заявил Вучич в эфире сербского телеканала TV Pink.

Как передавало ИА Регнум, в октябре вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Белград рассматривает вступление в БРИКС как альтернативу членству страны в ЕС. Сотрудничество с БРИКС является возможностью для Сербии сформировать альянс с государствами, которые ничего не требуют и не навязывают, а предложить могут даже больше, чем просит Белград, отмечал Вулин. Места для Сербии в Евро­союзе нет, во всяком случае до сих пор ЕС не предпринимал серьёзных усилий для включения страны в свой состав, добавил он.

В апреле Вучич заявил, что относится к БРИКС с исключительным уважением, но считает, что Сербия должна стать членом Евросоюза.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич в декабре 2023 года отметил, что республика продолжит стремиться к членству в Евросоюзе, но не будет отказываться от своей «национальной ДНК» и вводить санкции против России. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание Сербии, что странам — членам ЕС приходится бороться за сохранение своей идентичности, а также напомнила о коварстве Запада, который много обещает, но, добившись своего, никаких обещаний не выполняет.