Нью-Йорк, США, 23 января, 2025, 01:30 — ИА Регнум. Условия предложений президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине необходимо изучить России. Об этом 22 января заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает Reuters.

Un.org Дмитрий Полянский

«Это не просто вопрос прекращения вооружённого конфликта. Это прежде всего вопрос устранения коренных причин украинского кризиса. Речь никогда не шла о территории, речь идёт о людях и их праве сохранять свою идентичность», — подчеркнул российский дипломат.

Как указал Полянский, России прежде всего необходимо узнать, что означает «сделка» в понимании команды Трампа. Дипломат отметил, что американский лидер не несёт ответственности за то, что Соединённые Штаты делали на Украине с 2014 года, за превращение её в «анти-Россию» и за подготовку к военному конфликту с Москвой, однако во власти Трампа остановить эту вредоносную политику.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 22 января Трамп, США могут ввести новые санкции в отношении российского экспорта, если специальная военная операция будет продолжена. По словам политика, украинский конфликт может завершиться лёгким или сложным путём, но лично для него первый вариант развития событий предпочтительнее. При этом он заявил также, что якобы любит русский народ и не преследует цели навредить России.

21 января Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы настроен на «заключение сделки» с Россией. При этом он выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин также будет готов к сделке.