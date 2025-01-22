Екатеринбург, 23 января, 2025, 00:58 — ИА Регнум. Прокуратура Свердловской области проведёт проверку после сообщений СМИ о том, что банк списал все средства с карты участника спецоперации из Туринска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 22 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

«Прокуратура Свердловской области организовала проверку по сообщению СМИ о списании с «зарплатной» карты военнослужащего — участника специальной военной операции банком средств в счёт задолженности по кредиту», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Там отметили, что прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку законности действий банка в отношении военнослужащего. По результатам проверки ведомство будет принимать меры прокурорского реагирования.

Как передавало ИА Регнум, 22 января депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Максим Иванов сообщил, что к нему обратилась жена военнослужащего Анатолия А. из Туринска Свердловской области, который в начале декабря прошлого года подписал контракт с Минобороны и отправился на спецоперацию. По словам парламентария, на супруге остались долги по кредитам перед одним из крупнейших российских банков. Иванов отметил, что, невзирая на выполнение всех условий закона о списании кредитных обязательств, банк забрал все средства с зарплатной карты бойца. При этом, по словам Иванова, супруге бойца сообщили в банке, что решение могут пересмотреть, если военнослужащий придёт к ним лично.

В связи с этим депутат направил запрос главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной о проверке обоснованности и законности списания всех средств с карты участника спецоперации.

6 ноября президент РФ Владимир Путин отметил важность контроля за соблюдением прав участников спецоперации и их семей. Ранее он заявил, что от боевой работы участников спецоперации многое зависит. Глава государства подчеркнул, что бойцов необходимо беречь.