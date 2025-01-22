Москва, 23 января, 2025, 00:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации Шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков не согласился со словами тренера Михаилом Кобалией, который заявил, что федерация не помогала 18-летнему чемпиону мира по быстрым шахматам Володару Мурзину.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«Тренер критиковал Федерацию шахмат России, что, дескать, та не помогала. Это не так. По меньшей мере это не так. Сам Мурзин и в «Сириусе» занимался на шахматном направлении, принимал регулярное участие в сессиях гроссмейстерского центра федерации, в учебно-тренировочных сборах юношеской сборной России, в различных соревнованиях. Это и есть выражение поддержки федерации», — приводит слова Пескова РБК.

Как отметил председатель ФШР, Мурзин является блестящим шахматистом с блестящими перспективами, пожелав ему «максимально успешной шахматной карьеры».

Песков также отметил, что большая часть расходов по оплате работы тренеров и участия в сессиях, по выступлению на соревнованиях на протяжении всего оплачивали Минспорта и ФШР. Кроме этого, Мурзину, по словам Пескова, в бессрочный социальный наём была предоставлены двухкомнатная квартира при содействии федерации.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря 18-летний Мурзин одержал победу на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке. Он набрал 10 очков по итогам 13 партий. Второе место на турнире занял российский игрок Александр Грищук, третье — Ян Непомнящий. Оба заработали по 9,5 очка. Президент России Владимир Путин поздравил его с золотом турнира.

В конце декабря Кобалия заявил, что поездка на чемпионат мира по шахматам в Нью-Йорке обошлась в сумму около 1 млн рублей. Расходы он назвал безумными. Тогда же специалист добавил, что ФШР никак не помогает Мурзину.

22 января министр спорта России, глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярёв заявил, что Мурзинвыдержит критику в свой адрес и будет двигаться к новым свершениям. Результаты Мурзина подтверждают наличие настоящих мастеров среди молодого поколения и высокий уровень российской шахматной школы, добавил он.

В свою очередь экс-глава Минспорта России Павел Колобков заподозрил Мурзина в готовности начать выступать за другую страну, если спортсмену предложат больше денег. В Telegram-канале он призвал 18-летнего шахматиста повзрослеть и не совершать поступков, о которых он потом будет жалеть.