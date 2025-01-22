США, 23 января, 2025, 00:29 — ИА Регнум. Одна ученица погибла, одна пострадала в результате стрельбы, которую открыл подросток в старшей школе в американском Нэшвилле, штат Теннесси. Об этом 22 января сообщает ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школах

«17-летний подросток открыл стрельбу в старшей школе Нэшвилла, убив одну ученицу и ранив другую», — говорится в публикации.

Как рассказал журналистам представитель местной полиции Дон Аарон, стрелявший подросток являлся учеником этой же школы. Около 11:09 по местному времени (19:09 мск) юноша открыл стрельбу в столовой. Одну из пострадавших доставили в медицинский центр Университета Вандербильта в тяжёлом состоянии, впоследствии школьница скончалась. Вторая пострадавшая получила касательное ранение руки, её состояние стабильно.

Открывший стрельбу подросток скончался. Сотрудники полиции ведут расследование инцидента и устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум три человека погибли, восемь пострадали в результате стрельбы неизвестных по толпе из нескольких сотен человек, праздновавших победу команды бывших выпускников школы в футбольном матче в американском штате Миссисипи. Двое неизвестных открыли стрельбу по толпе, в которой находилось от 200 до 300 человек. Собравшиеся праздновали победу школьной команды выпускников в футбольном матче.

Вечером 12 октября около госуниверситета в Нэшвилле (штат Теннесси, США) произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, девять получили различные ранения. Инцидент произошёл после вечеринки, во время возвращения домой началась стрельба. Один из пострадавших — ребёнок.