Турция, 23 января, 2025, 00:05 — ИА Регнум. Отель Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, где в результате крупного пожара погибли 79 человек, решено снести. Об этом 22 января сообщает телеканал Habertürk.

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Решение о сносе построенной в 1978 году 12-этажной гостиницы принято на основании результатов экспертизы, проведённой специалистами министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции. Эксперты выявили серьёзные повреждения основных конструкций здания и пришли к заключению о невозможности дальнейшей эксплуатации отеля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что число погибших при пожаре в гостинице Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу возросло до 79 человек.

В ночь на 21 января на крыше одной из гостиниц в Карталкае вспыхнул пожар, пламя охватило всё здание. Губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что в момент возникновения возгорания в отеле находились свыше 230 постояльцев. По его словам, многие люди погибли из-за начавшейся паники, когда начали прыгать с большой высоты.

После пожара были задержаны заммэра города Болу Седат Гюленер и замначальника пожарной службы Кенан Джошкун.

22 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог сдержать слёз во время церемонии прощания с жертвами пожара. Он выразил соболезнования родственникам погибших и принял участие в заупокойной молитве.

Президент России Владимир Путин 21 января выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте. Глава государства попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв пожара, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.